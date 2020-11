Bolsonaro: Trump no es la persona más importante del mundo, la persona más importante es Dios

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó el viernes, antes de conocer las proyecciones que dieron a Joe Biden como ganador de las elecciones de Estados Unidos, que el presidente de ese país, Donald Trump, no es la persona más importante del mundo. «Yo no soy la persona más importante en Brasil, así como Trump no es la persona más importante del mundo, como él mismo lo dice. La persona más importante es Dios», aseguró el mandatario brasileño al hablar sobre la política exterior de su país.