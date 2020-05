El primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, anunció nuevas medidas para una reapertura gradual tras varias semanas de confinamiento por el coronavirus. Johnson anunció que quienes no pueden trabajar desde casa pueden regresar a su trabajo. También dijo que los residentes podrán hacer ejercicio al aire libre, pero no dio parámetros específicos de cómo se realizarán estos cambios. | #Podcast 🎧: Escucha lo último sobre el coronavirus en el podcast “Coronavirus: Realidad vs. ficción con el doctor Elmer Huerta