Se acerca el balotaje en Brasil en el que los candidatos Fernando Haddad y Jair Bolsonaro disputarán la presidencia de este país. Estas son algunas de las declaraciones de Bolsonaro: "Los negros no sirven ni como reproductores", "sería incapaz de amar a un hijo homosexual" y "el gran error fue torturar y no matar". El periodista y empresario de medios Jorge Fontevecchia dijo que no cree que Bolsonaro sea un Hitler. "Obviamente es un personaje que no merece ninguna aprobación. Responde al hartazgo que hay en Brasil", opinó Fontevecchia.