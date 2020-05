En Brasil no hay prohibición expresa para que la población salga a la calle. Varios gobernadores han ordenado el cierre de comercios no esenciales o limitado el transporte entre municipios, pero el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ataca esta posición, alegando que la economía del país no puede parar. MIRA: AMLO ve derrumbe del neoliberalismo por el covid-19