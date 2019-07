¿Cuál es la posición de Brasil sobre las legislaciones medioambientales?

Aunque el diputado por el Partido Social Libera de Brasil, Luiz Philippe de Orleans y Braganza, cree que los humanos si tienen un impacto en el medio ambiente, no obstante no esta de acuerdo que organizaciones como la ONU impongan legislaciones internacionales. Braganza considera que los hallazgos actuales no son determinantes y afirma que si hay un problema medioambiental en su país se debe arreglar internamente para no ser susceptibles a las voluntades de políticos y burócratas de otros países.