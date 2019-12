Breves económicas: ¿máquinas con sesgo racista?

El Starliner de Boeing encuentra un problema: la nave no tripulada no llegará a la estación espacial en un vuelo de prueba. Por otro lado, dos cruceros Carnival chocaron en Cozumel, México. También, rostros falsos de personas que no existen, están siendo utilizados en la creación de cuentas de Facebook para engañar a usuarios. Y un estudio revela inexactitud de datos sobre razas en algoritmos de reconocimiento facial. CNN Dinero informa.