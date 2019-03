Los profesores Abelardo Rodríguez Sumano y Mónica Laborda de las universidades Iberoamericana y Anáhuac, respectivamente, analizaron con Carmen Aristegui la votación del parlamento británico en contra de la propuesta de Brexit de la primera ministra Theresa May, para abandonar la Unión Europea. Para Rodríguez Sumano el liderazgo del Reino Unido está siendo cuestionado. “Es un momento histórico después de la votación del Brexit del 2016 que está haciendo un alto en el camino. Ha sido rechazado de manera abrumadora por el parlamento. No se generó consenso a la moción y a la propuesta que había hecho Theresa May y, en ese sentido, pone en una gran incertidumbre el liderazgo del Reino Unido en la Unión Europea y su papel en el contexto global”. Laborda también coincidió en que Gran Bretaña vive un “escenario incierto” e histórico porque el gobierno de Theresa May no puede formar un consenso para salir de la Unión Europea.