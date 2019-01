Esta semana será decisiva para el acuerdo para que el Reino Unido se separe de la Unión Europea. La primera ministra Theresa May dijo que, si el Parlamento no aprueba el acuerdo, puede que el brexit no ocurra. De momento ya tiene el rechazo del Partido Laborista que, amenazó, además, con una moción de censura a May si el acuerdo no se concreta.