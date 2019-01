La primera ministra británica Theresa May debe maniobrar muy bien con la Unión Europea. May aprobó una enmienda para buscar alternativas para renegociar opciones para la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, luego de que el Parlamento británico acordara que no habrá brexit sin un acuerdo Por su parte, el vocero de Donald Tusk dijo que el paso entra la dos Irlandas no es negociable.