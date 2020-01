Bryan Rusell, un peruano de 27 años, ha sido protagonista no de uno sino de varios episodios en los que, asegura, se ha sentido discriminado. Rusell nació con síndrome de Down y cree que la falta de conocimiento e información lo han hecho protagonista de situaciones dolorosas, pero no por ello se ha desanimado. Ahora quiere buscar un lugar en el Congreso de Perú.