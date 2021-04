ANÁLISIS | Bukele tenía razón sobre caso de Victoria Salazar: había más agresores y víctimas

“Presidente Bukele, tenía usted toda la razón. Gracias por traer transparencia a una realidad brutal y vergonzosa para el Estado mexicano. Porque sí, Nayib Bukele decía en un tuit que a pesar de que algunas autoridades en México salieron a negarlo, había más agresores y víctimas en esta historia. La Fiscalía de Quintana Roo acaba de arrestar a la pareja sentimental de Victoria, de nacionalidad mexicana, quien abusó sexualmente de una de sus hijas. Tenía razón, presidente Bukele. Insisto, me parece que debió haberlo compartido antes, pero sí, hoy la tragedia es mucho mayor, pero la falta de opacidad de las autoridades mexicanas, la falta de capacidad del Estado mexicano para proteger no solo a la mujer, a las menores mujeres, una refugiada y sus hijas con visa humanitaria. Es vergonzoso y es aterrador, pero más aterrador aún que, por falta de conocimiento o con toda intención, no se hablara de que ya había un antecedente de abuso, o al menos, denuncia de abuso sexual contra una de las hijas de Victoria. ¿Por qué tuvo que ser el presidente de El Salvador quien diera la información y el Estado mexicano no lo hizo?“. Este es el análisis de nuestro presentador Fernando del Rincón en Conclusiones.