Canal de Suez: el buque Ever Given es liberado por completo. Así lo celebraron los trabajadores

El buque Ever Given ha conseguido reflotar y ha sido liberado por completo, según las autoridades egipcias. Un video captó el sonido de vítores y celebraciones en reacción a la liberación del Ever Given en el canal de Suez. En el video se escucha a algunas personas decir: «Gracias a Dios, el barco ha flotado. Dios es grande. El barco ha flotado».