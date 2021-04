¿Por qué caen las acciones de tabaco del Grupo Altria?

Las acciones del Grupo Altria, antes conocido como Philip Morris se desplomaron después de que The Wall Street Journal reportara que el gobierno está considerando obligar a las empresas a reducir los niveles de nicotina hasta alcanzar cantidades no adictivas. Según el mismo medio, el gobierno de Joe Biden estaría evaluando prohibir los cigarrillos de mentol. La Casa Blanca no ha emitido ningún comentario y la Administración de Alimentos y Medicamentos rechazó opinar al respecto.