La gente no sigue las reglas y no para de viajar pese a la pandemia, según médico de California

El Dr. Jorge Rodríguez le dijo a CNN que la comunidad hispana es dos o tres veces más propensa a contagiarse de covid-19, debido a que no se han seguido las reglas y que la gente no deja de viajar. El especialista en Virología dijo que el peligro que representa el coronavirus no es «fake (falso)», y que los hispanos en EE.UU. tienen que cuidarse más que nadie.