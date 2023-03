California no renovará contrato de US$ 54 millones con Walgreens

El gobernador de California, Gavin Newsom, dice que el estado no renovará un contrato de US$ 54 millones con Walgreens que estaba programado para entrar en vigencia en mayo. El anuncio de Newsom se produce después de que la compañía dijera que no dispensaría medicamentos para el aborto en 21 estados dominados por los republicanos. Camila Bernal informa en este video.