¿Cuántas personas resultaron heridas como resultado de una serie de terremotos y sus replicas que literalmente sacudieron el sur de California en los últimos días? Las autoridades sólo dicen que han acudido a atender heridos, pero sin dar a conocer una cifra. Liliana Escalante conversó con familias cuyas viviendas resultaron seriamente dañadas, no solo por los sismos, sino también por los incendios provocados por los movimientos telúricos. LEE: No, California no será arrojada al océano por un terremoto, y otros mitos desmentidos