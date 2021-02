Camilo Egaña, María Alejandra Requena y Fernando del Rincón se dejan entrevistar por Don Francisco en Reflexiones 2021

«Pasé más hambre en México de la que te puedo contar, pero disfruté mucho». «Andaba como robot, no me permitía sentir porque era tan profundo, tan difícil sentir ese dolor: la ausencia». «Lo primero que pensé fue ‘me voy a morir’, es lo primero que piensas, es la palabra normalmente vinculada con el cáncer, no lo tomé nada bien, fue muy difícil». Escucha estas y otras vivencias de nuestros presentadores Camilo Egaña, María Alejandra Requena y Fernando del Rincón. Una entrevista a los entrevistadores en el último programa de este ciclo de Reflexiones 2021 con Don Francisco.