Un tratamiento promete curar el cáncer colorrectal. Conoce el ensayo

Durante 2022 se estima que en EE.UU. habrá más de 151.000 casos de cáncer colorrectal. Un estudio reciente sobre este tipo de cáncer, publicado en The New England Journal of Medicine, parece haber descubierto un tratamiento eficaz que utiliza el propio sistema inmune. La Dra. Andrea Cercek, investigadora y oncóloga del Centro de Cáncer Memorial Sloan Kettering, te explica sobre el ensayo y sus resultados.