"Hay gente que no me conocía tanto", dice Gepe desde Las Vegas

El cantautor chileno Gepe está en Las Vegas a la espera de la ceremonia de premiación de los Latin Grammy. Su canción "Confía", que interpreta junto a Vicentico, está nominada en la categoría Mejor Canción Alternativa, por lo que ha compartido con otros artistas y revela que "hay gente que me conoce y otra que no me conocía tanto", lo que ha sido muy interesante para él. Escucha por qué.