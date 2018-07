Jesús Seade Kuri, jefe negociador del TLCAN del equipo de transición del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, habla de la respuesta que envió el presidente de Estados Unidos Donald Trump a la carta que le hizo llegar López Obrador con la delegación de Mike Pompeo que visitó México el 13 de julio. Seade Kuri dice que "el pueblo mexicano no debe funcionar bajo amenazas" al comentar la petición de Trump de hacer una "renegociación rápida". Además, dice que el objetivo del equipo negociador "debe llegar a una negociación exitosa" y que "no es tan grave" si no se firma un nuevo acuerdo antes del cambio de poder en México y las elecciones intermedias en Estados Unidos. Seade Kuri opina que sería "muy costoso tronar el TLCAN"; pero que si es necesario "también es posible" llegar a acuerdos bilaterales por separado con Canadá y EE.UU., aunque sería "mucho más deseable el trilateral".