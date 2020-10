NYT: la Casa Blanca bloquea directrices de la FDA sobre vacuna contra el covid-19

El diario The New York Times reportó que la Casa Blanca bloqueó las nuevas directrices de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) sobre una potencial vacuna contra el covid-19. La entidad le dijo a CNN que la guía sigue en revisión y que eso no cambia la forma en la que la agencia evalúa una solicitud de uso de emergencia para una posible vacuna. Fernando del Rincón amplía esta información.