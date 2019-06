Los presidentes ejecutivos de más de 180 empresas unieron esfuerzos y publicaron una solicitada en The New York Times donde critican las estrictas leyes de salud reproductiva aprobadas recientemente en algunos estados que, dicen, podrían afectar la vida de sus trabajadores y familiares. La solicitada advierte de manera particular a los legisladores, que restringir decisiones como el aborto es perjudica economicamente al país.