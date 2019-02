Ramón Muchacho, exalcalde del municipio venezolano de Chacao, dice que el principio de la neutralidad de la Cruz Roja no sirve en momentos de crisis. El exalcalde, no cree que la posición política de los presidentes que apoyan al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, le afecte negativamente. Argumenta que la ayuda que los países le están brindando a Guaidó es humanitaria y no ideológica.