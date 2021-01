China y Estados Unidos: una relación que Biden tendrá que mejorar

Para el presidente electo Joe Biden la relación con China es fundamental para la economía de EE.UU. El Gobierno de Trump deja una relación de tensión entre ambos países. En los próximos meses veremos cómo Biden le va a dar un sentido distinto a la política exterior. MIRA: Biden: No me digan que las cosas no pueden cambiar. La cosas cambian. Esto es EE.UU.