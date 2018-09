Christine Blasey Ford, la mujer que acusa a Brett Kavanaugh de acoso sexual, describió la agresión ante la Comisión Judicial del Senado de EE.UU.. "Corrí a un baño y me encerré, escuché cuando bajaron las escaleras de la casa, y cuando no escuché más voces y salí de la casa. La agresión de Brett sobre mí me afectó mucho".