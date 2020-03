Comentarios del senador demócrata por Nueva York, Chuck Schumer, en contra de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia de EE.UU., generaron reacciones de repudio, entre ellos del presidente Trump y del presidente de la Corte John Roberts, quien pocas veces se involucra en este tipo de episodios. Roberts no se pronunció la semana pasada cuando Trump arremetió contra dos magistradas. Schumer no se disculpó, pero dijo que había utilizado las palabras incorrectas y agregó que no se trató de una amenaza sino que quería enfatizar las consecuencias políticas para Trump y los republicanos si los jueces votan en contra del derecho de la mujer al aborto.