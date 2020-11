Madrazo sobre Cienfuegos: No es extradición, se quitan cargos sin exonerar

Alejandro Madrazo Lajous, profesor e investigador del CIDE, explica cuál es la situación jurídica del exsecretario de Defensa de México, Salvador Cienfuegos, quien no rendirá cuentas en EE.UU. sino que será enviado a México para que sea investigado y procesado. Madrazo dice que no se trata de una extradición «normal» porque no existe investigación en su contra en el país. Cancillería de México asegura que el trato se debió a un acuerdo bilateral, donde los fiscales del caso solicitaron a la jueza que desestime los cargos por conspiración para fabricar, importar y distribuir narcóticos y lavado de dinero, de los cuales Cienfuegos se ha declarado inocente.