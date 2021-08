Las impresionantes cifras que ya deja la llegada de Messi al PSG

A pocos días de la llegada de Lionel Messi al París Saint-Germain, ya el club saca cuentas millonarias. No solo se espera que aumente su marca en 20%, sino que multiplicó sus seguidores de redes sociales y las camisetas con el número 30 que llevará desde ahora el futbolista argentino, se venden como pan caliente. No es sorpresa que el perdedor de la transacción sea el FC Barcelona... pero no solo por lo evidente. Escucha.