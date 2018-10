Durante una entrevista en la serie Axios, de HBO, le preguntaron al presidente Donald Trump sobre lo que consideraba de la ciudadanía para niños nacidos en Estados Unidos de padres que no sean ciudadanos. El mandatario sugirió que él podría llegar a remover el derecho a la ciudadanía estadounidense a los hijos nacidos en el país de padres que no sean ciudadanos. Cabe destacar que el presidente Trump y la Casa Blanca no anunciaron una política. La ciudadanía estadounidense está contemplada en la Constitución de Estados Unidos con la enmienda 14 de 1868, en su Sección I. Alfonso Aguilar, presidente de Alianza Latina por los Principios Conservadores, habló sobre el derecho a la ciudadanía para niños nacidos en Estados Unidos y de padres no ciudadanos.