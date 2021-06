«Es inaceptable en cualquier democracia que sus ciudadanos, en particular jóvenes, salgan a marchar en las calles y pierdan la vida. Una protesta social no le puede costar la vida a 40 de sus ciudadanos […] Y ha habido, muy dolorosamente, también 16 intentos de homicidio contra policías de nuestra ciudad. Y a mí me duele mucho verlos confrontarse de noche y tener que recorrer en la mañana los hospitales para descubrir que son los mismos jóvenes. Igual de pobres, igual de humildes, con los mismos sueños. Solo que unos son estudiantes marchando en las calles y otros son policías. Ese no puede ser el futuro que le ofrezcamos a los jóvenes en Colombia», dice la alcaldesa de Bogotá Claudia López al hablar sobre los enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública durante las protestas en Colombia. López nuevamente dijo en entrevista con Carmen Aristegui que mientras ella «sea alcaldesa no habrá militarización en Bogotá».