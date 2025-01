Vicepresidente del CNE: Hay vacíos legales, pero no podemos actuar contra la falta de licencia de Noboa

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita, explicó en entrevista con Fernando del Rincón por qué el CNE no se ha pronunciado respecto a que el presidente Daniel Noboa no haya pedido licencia formal ante la Asamblea Nacional para poder hacer campaña. Asegura que, aunque el hecho “les inquieta”, no hay una sanción prevista en la ley si no se hace la solicitud. En sus palabras, “lo que no está en la ley no se puede cumplir”. Pita reconoce que hay vacíos legales y señala que el papel del CNE no es alertar si se está incumpliendo la ley, sino hacerla valer.