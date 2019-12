Reducir el colesterol a temprana edad previene problemas cardíacos

Un estudio publicado por la revista médica The Lancent, reveló que el grupo con mayor riesgo de problemas cardíacos relacionados con el colesterol no HDL son personas menores de 45 años. Según la Clínica Mayo, el colesterol no HDL incluye los tipos de colesterol malo. Si los menores de 45 años reducen los niveles de este parámetro, reducirán de 29% al 6% las posibilidades de enfermarse del corazón.