Fernando Losada: Colombia necesita una reforma fiscal o puede perder su grado de inversión

Fernando Losada, analista de Oppenheimer & Co. Inc., considera que la situación fiscal de Colombia es frágil y que el país sí requiere una reforma, ya que de mantenerse así, puede perder su grado de inversión —que ya es bajo— y que esto se traduciría en menos empleos y crecimiento. Losada dice que lo ocurrido en el país sudamericano no es aislado, ya que en la región hay un descontento social que busca cambios.