En Colombia hay un escándalo por presuntos acosos sexuales a integrantes de la selección femenina de fútbol sub 17. Hay dos denuncias en la Fiscalía, por parte de una exfutbolista menor de edad y de la ex fisioterapeuta del equipo. Señalan al ex director técnico Didier Luna y a otro exintegrante del cuerpo técnico de estos supuestos comportamientos indebidos. La Fiscalía inició investigación formal y citó a Luna a una audiencia el 22 de abril para imputarle cargos como presunto responsable del delito de acoso sexual. Fernando Ramos con los detalles en Bogotá.