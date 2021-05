A través del baile, el pueblo de Colombia se levanta y resiste con amor, dice activista

La activista y bailarina de vogue Piisciiss conversó con CNN sobre la protesta viral que realizó junto a otras compañeras en la Plaza de Bolívar en Bogotá, capital de Colombia. «Nuestra propuesta, en un país que está siendo tan extremadamente violento con el pueblo, obviamente queríamos mostrar ese otro lado» de la sociedad que no es lo que se muestra, dice la activista, agregando que no son personas violentas atacando el Estado, sino todo lo contrario. «Hicimos esta danza, este baile, como forma de mostrar que el pueblo se levanta y el pueblo resiste» con amor y empatía, agregó Piisciiss. También denunció que la comunidad LGBTQ+ no es apoyada y «estamos muriendo de hambre», por lo que seguirán protestando hasta que el presidente Iván Duque tome conciencia de que la reforma tributaria es un abuso.