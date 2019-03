Un informe llevado a cabo por la Comisión ‘The Lancet’ señala interacción o “sindemia global” entre la obesidad, desnutrición y cambio climático. Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, le dijo a Carmen Aristegui que el reporte de la Comisión ‘The Lancet’ revela que el “planeta está en una crisis humanitaria”. “Cuando hablamos de sindemia, es la necesidad de hablar de una visión sistémica, donde encuentra uno diversas causas. Hablamos de un sistema alimentario que está acabando con las selvas y bosques para producir principalmente granos, muchos de ellos para alimentar animales y tener una dieta llena en carne, que no es necesario y no es sostenible” dijo Calvillo. El Dr. Juan Rivera Donmarco, director del Instituto Nacional de Salud Pública, quien también participó en el programa de Carmen Aristegui, añadió que la Comisión investigó la obesidad a profundidad y llegando a la conclusión que no es solo un problema “de consumir alimentos que aumentan el peso”, sino de la forma en que el ser humano se organiza para producir, procesar y consumirlos. El informe señala que más de 2.000 millones de personas en el mundo tienen sobrepeso y la obesidad causa unos 4 millones de muertes al año.