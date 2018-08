"Es una situación con cifras superiores a las dictaduras del Cono Sur de los años setenta, el país con más desapariciones fue Argentina con 30.000, en México todas las organizaciones de víctimas no hablan de menos de 35.000; son cifras impresionantes que cada vez aumentan" dice el activista de Por la Paz y la No Violencia Pietro Ameglio sobre la desaparición forzada en México. Por su parte, Elda Nevares del Comité ¡Eureka!, que conmemora 40 años de la primera huelga de hambre como protesta contra las desapariciones, dice que "no es un asunto del pasado, es del presente porque esta es una práctica continua".