Eva Hughes, experta en negocios de moda y quien trabajó para la revista Vogue México, participa en Art Badel y en el Leading Latinas Dinner 2018, en donde fue una de las conferencistas principales. Hughes habló sobre los temas del cambio y el miedo que ocurren en la vida y cómo superarlos. La frase "Let It Go", de "Frozen", la usa como lema.