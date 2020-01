La mujer en el fútbol, según el presidente de la Conmebol

El deporte rey casi a nivel mundial, es el balompié. Mueve, no solo a centenares de millones de aficionados, también miles de millones de dólares. Los jugadores profesionales, no solo cobran cantidades enormes de dinero por sus servicios, sino que su valor comercial podría igualar el presupuesto en educación de muchos países subdesarrollados. ¿Por qué las jugadoras de fútbol femenino no cobran lo mismo? Para Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, son varias las claves, al menos en Latinoamérica.