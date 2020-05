El coronavirus está afectando todos los sectores de la sociedad y los migrantes no escapan a esta emergencia. CNN ha recibido más de 30 denuncias de inmigrantes indocumentados en cinco centros de detención en Estados Unidos. Aseguran que internamente no se están siguiendo las normativas implementadas para combatir el virus y que están expuestos a contraer la enfermedad en cualquier momento. Piden ser liberados, así sea de forma temporal, para establecer periodos seguros de cuarentena. Sin embargo, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés), asegura que aunque evalúan caso por caso, hay sospechosos de delitos graves que no pueden ser considerados. ICE también dice que sigue los protocolos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU., los CDC, en los sitios de reclusión y que hasta la fecha han liberado a más de 700 personas vulnerables. Kay Guerrero tiene más detalles en su Reporte K.