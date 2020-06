El Estado de Nueva York impondrá multas a todas las personas que entren de estados con un alto índice de infectados por habitante, como pueden ser la Florida o Texas, y no cumplan con las directrices establecidas. Si se infringe la cuarentena, el estado de Nueva York primero puede emitir una orden judicial; pero si la persona sigue sin cumplir, se impondrán sucesivas multas de US$ 2.000, US$ 5.000 y hasta US$ 10.000. LEE: Coronavirus 25 de junio, minuto a minuto: Al menos 2,3 millones de casos en EE.UU.