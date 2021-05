¿Dejar de usar mascarillas? Para algunas personas no es tan sencillo

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) cambiaron su guía sobre el uso de mascarillas y dijeron que las personas que están completamente vacunadas contra el covid-19 no tienen que usar máscaras en interiores y no tienen que mantenerse a distancia de otros. Para algunos es un alivio, pero otros dicen que no es el momento de dejar de usarlas. Ana María Mejía charla con residentes de Miami para conocer su opinión.