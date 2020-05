“Cuando me enfermé no creían que era, porque apenas estábamos empezando a conocer el virus. Nausea, vomito y diarrea, esos fueron los primeros síntomas. No puedes pensar, quedas como zombi”, aseguró el médico colombiano Francisco Gallego, que habló con CNN desde Nueva Jersey, EE.UU., donde atiende a varios pacientes con coronavirus.

