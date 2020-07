51 hospitales de Florida han pedido ayuda al gobierno para que les envíen enfermeras, mientras continúa la crisis por la pandemia en el estado. Ya se han enviado 1.082 enfermeras de las 2.412 que han solicitado. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, habló sobre el retorno a clases y que los estudiantes no deberían verse obligados a volver a clases presenciales, si ellos no quieren. Por otro lado, Miami vuelve a penalizar no usar mascarilla con una multa desde US$ 100 por incumplir la ley.