¿Qué hay de cierto en que consumir alimentos como limón, jengibre, miel y naranja, entre otros, pueden ayudarnos a estar mejor preparados ante un virus? Pablo Feuillet, médico especialista en enfermedades infecciosas, señala que estos alimentos y suplementos como la vitamina C y vitamina D son importantes para mantener el sistema inmunológico, y pueden ayudar a aliviar algunos síntomas asociados al resfriado. Hasta el momento no hay una cura ni vacuna para el coronavirus, ni evidencia de que comer esto proteja a las personas de contraer el coronavirus. La mejor manera de protegerse en este momento es hacer lo que se recomienda en cada temporada de resfriados y gripe. Mantener el distanciamiento social, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Cubrirse la boca y la nariz cuando tosas o estornudes con el codo o un pañuelo que sea desechado inmediatamente después. Y desinfectar los objetos y las superficies que tocas. MIRA: Los 7 mitos sobre el coronavirus que no debes creer… ni difundir