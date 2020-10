El covid-19 afectó a 17 miembros de la familia de esta enfermera; ella espera que Trump se tome el virus en serio

Julia Jiménez, una trabajadora de la salud de Los Ángeles, le rogó a su madre a que no asista al entierro de su prima que murió por covid-19 en Phoenix. Su madre, que tiene lupus, estuvo de acuerdo, pero otros miembros de la familia no. En total, 17 miembros de tres estados contrajeron coronavirus. Jiménez le dijo a CNN que espera «que [Trump] cambie su mensaje… y no haga tantas bromas sobre no usar la mascarilla».