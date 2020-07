“El Partido Republicano debería pensar en la democracia y no en los caprichos de Trump“, señala Federico Finchelstein –historiador y profesor en la New School for Social Research– en referencia a la política populista y a la gestión frente al coronavirus que Donald Trump está llevando adelante en Estados Unidos. En palabras de Finchelstein, todos -incluyendo los republicanos- deberían preocuparse por salvaguardar la democracia y el Estado de derecho.