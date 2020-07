La Unión Europea alcanza un histórico acuerdo de US$ 2 billones para reconstruir la economía del bloque y ayudar a mitigar los problemas de las economías más afectadas por la pandemia. El acuerdo cuenta con un fondo de recuperación frente al coronavirus que será distribuido en dos bloques: US$ 446.000 millones en subvenciones y US$ 412.000 millones en préstamos. Esta será la primera vez en la historia del bloque que la comisión de la Unión Europea se endeudará para poder financiar los programas. La Unión Europea planea reembolsar el dinero para 2058, y para obtener esta ayuda los países deberán presentar un plan de recuperación.