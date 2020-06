Es falso que la futura vacuna contra el covid-19 vaya a tener algún chip o se trate de manipulación genética. Esto lo dijo la doctora Lilian Abbo, especialista en enfermedades infecciosas. Según Abbo, la vacuna va a ayudar a un alto porcentaje de la población, pero no va a significar la cura. La especialista señala que la mentira sobre el chip está apoyada por las personas que están en contra de las vacunas en general, y que esa desinformación no ayuda a nadie. LEE: Fauci advierte que vacuna para covid-19 podría no lograr inmunidad en EE.UU. si muchos se niegan a recibirla