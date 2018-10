CifraDelDía: Corporaciones en California podrían ser multadas hasta US$ 300.000

Corporaciones en California podrían se multadas por hasta US$ 300.000 de no incluir al menos una mujer en su junta directiva. La ley, fue firmada por el gobernador Jerry Brown, establece una multa de US$ 100.000 la primera vez que una empresa no cumpla con la medida. De repetirse la infracción, la penalidad ascendería hasta US$ 300.000.